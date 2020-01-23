رجل توصيل يواجه حكما بالسجن بعدما بصق على بيتزا قبل تسليمها

شطيرة بيتزا في أول فرن على الحطب لخبز البيتزا في مدينة نابولي الإيطالية، 6 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

دعا مدعي عام تركي إلى إصدار حكم بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما على رجل توصيل بصق على بيتزا قبل تسليمها للزبون، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية الخميس.

وهذا الحادث الذي حصل في العام 2017 في مدينة إسكيشهير في وسط البلاد، التقطه كاميرا مراقبة موضوعة على المبنى حيث يسكن الزبون الذي طلب البيتزا وفقا لـ«فرانس برس» نقلا عن وكالة «دي إتش إيه» للأنباء.

ويظهر مقطع الفيديو رجل التوصيل الذي عرف عنه بـ بوراك إس. وهو يبصق على البيتزا ويسجّل اللحظة على هاتفه المحمول. أما دافعه فبقي مجهولا.

وذكرت وكالة الأنباء أن المدعى عليه غرّم في وقت سابق بدفع 4 آلاف ليرة تركية (675 دولارا) لتهديده صحة الزبون، ويسعى المدعون العامون الآن إلى عقوبة سجن طويلة بتهمة «تسميم الطعام».

ونبّه صاحب المبنى السكني الزبون بعدما شاهد لقطات كاميرا المراقبة مما أدى إلى إقامة الدعوى.