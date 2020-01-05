القضاء البريطاني: النظام النباتي «معتقد فلسفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 11:52 صباحا
امرأة تسير قرب أكشاك هاتفية كتبت عليه أحرف كلمة فيغن (النظام النباتي الصرف) في لندن في 22 أبريل 2019 (أ ف ب)

في إطار قضية بشأن عملية طرد من وظيفة، أقر القضاء البريطاني أن النظام النباتي الصرف الأخلاقي يشكل «معتقدا فلسفيا» محميا، بموجب تشريعات مكافحة التمييز.

وقال القاضي روبن بوستل من محكمة العمل في نوريتش في شرق إنجلترا، الجمعة: «أنا مقتنع تماما بأن النظام النباتي الصرف الأخلاقي يشكل معتقدا فلسفيا»، حسب «فرانس برس».

ويقوم النظام النباتي الصرف الأخلاقي على عدم تناول أي طعام من مشتقات الحيوانات، كما يرفض معتنقو هذا المبدأ أي استغلال حيواني بأي شكل (ارتداء الجلد أو الصوف واستخدام مستحضرات تجميل مجربة على الحيوانات).

وينص القانون الصادر سنة 2010 بشأن المساواة على أن «المعتقد الفلسفي» هو معتقد أصلي وليس «رأيا أو وجهة نظر بشأن الوضع الحالي تستند إلى المعلومات المتوافرة». كذلك يجب أن يكون ذلك منسجما مع الكرامة البشرية وألا يحصل أي تعارض مع الحقوق الأساسية للآخرين.

واعتبر القاضي أيضا أن جوردي كاساميتيانا وهو رجل في الخامسة والخمسين من العمر يقيم في لندن، يقول إنه صُرف من عمله بسبب قناعاته المرتبطة بالنظام النباتي الصرف، هو من أتباع هذا المعتقد.

ترويج للنظام النباتي
قال كاساميتيانا في تصريحات صحفية إن هذا الحكم «سيساهم في التشجيع على النظام النباتي الصرف لأن أتباع هذا المعتقد ممن يخافون التحدث عن قناعاتهم أو قد يشعرون بعدم الترحيب بهم، سيشعرون بأنهم أشخاص ذوو قيمة كبيرة».

وأشار إلى أن هذا الأمر سيفضي إلى ظاهرة عدوى أي أن ازدياد عدد أتباع النظام النباتي الصرف سيساعد على «زيادة عدد الحيوانات وتعزيز وضع البيئة والصحة».

وعلق بيتر دالي محامي كاساميتيانا قائلا «هذا حكم شديد الأهمية إذ يتضمن إقرارا للمرة الأولى بأن النظام النباتي الصرف الأخلاقي (...) قد يحظى بحماية ضد التمييز».

وأشار إلى أن أي إهانة في حق أتباع النظام النباتي الصرف الأخلاقي «قد ينظر إليها على أنها من المضايقات بما يشبه التمييز المتصل بالإهانات العنصرية أو على أساس الجنس».

وأظهر مسح أجراه معهد «إيبسوس موري» لحساب جمعية «ذي فيغن سوسايتي» إلى أن عدد الأشخاص الذين يتبعون نظاما نباتيا صرفا قارب الـ600 ألف في 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
خبراء أميركيون يبحثون مع حكومة الوفاق «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»
ليبيا
الاقتصاد الليبي 2020: وديعة الحرب والانقسام
ليبيا
الجريدة الرسمية التركية تنشر مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
ليبيا
عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقا لتصاعد التدخل الروسي والتركي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ظريف: تهديد الرئيس الأميركي بضرب مواقع ثقافية «جريمة حرب»