رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:30 مساء
أميركي يغرق وهو يطلب يد حبيبته في تنزانيا (أ ف ب)

لقي أميركي حتفه غرقًا وهو يطلب الزواج من حبيبته في قاع البحر في إحدى جزر تنزانيا، على ما كشفت إدارة الفندق، حيث كانا ينزلان.

ونشرت كينيشا أنطوان صورًا لشريكها ستيفن ويبر على «فيسبوك» وهو يطلب يدها عبر نافذة غرفتهما الواقعة في قاع البحر في فندق مانتا في زنجبار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأظهر شريط الفيديو ستيفن ويبر، وهو مزوَّد بقناع ومجدافين، يسبح باتجاه نافذة الغرفة التي بسط عليها رسالة مكتوبة مفادها «يتعذر عليّ أن أحبس نفسي بما فيه الكفاية لأقول لك كلّ ما أحبه فيك، وأنا أحبك أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، فهل تريدين أن تكوني زوجتي؟».

ثم أخرج الشاب علبة صغيرة فيها خاتم الزواج، في حين كانت كينيشا أنطوان تصرخ فرحًا وهي تصور المشهد، ولم تكشَف بعد بالتحديد ملابسات وفاة الشاب في جزيرة بيمبا التي تشكل مقصدًا رائجًا لشهر العسل، ولا تزال التحقيقات جارية.

وكتبت كينيشا: «تعذر علينا الاحتفال ببداية حياتنا المتشركة لأن أجمل يوم في حياتنا تحول إلى الأسوأ»، مؤكدة وفاة حبيبها.
 
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير دولي يحذر العالم من خطر أوبئة قد تقتل الملايين