رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا

أميركي يغرق وهو يطلب يد حبيبته في تنزانيا (أ ف ب)

لقي أميركي حتفه غرقًا وهو يطلب الزواج من حبيبته في قاع البحر في إحدى جزر تنزانيا، على ما كشفت إدارة الفندق، حيث كانا ينزلان.

ونشرت كينيشا أنطوان صورًا لشريكها ستيفن ويبر على «فيسبوك» وهو يطلب يدها عبر نافذة غرفتهما الواقعة في قاع البحر في فندق مانتا في زنجبار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأظهر شريط الفيديو ستيفن ويبر، وهو مزوَّد بقناع ومجدافين، يسبح باتجاه نافذة الغرفة التي بسط عليها رسالة مكتوبة مفادها «يتعذر عليّ أن أحبس نفسي بما فيه الكفاية لأقول لك كلّ ما أحبه فيك، وأنا أحبك أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، فهل تريدين أن تكوني زوجتي؟».

ثم أخرج الشاب علبة صغيرة فيها خاتم الزواج، في حين كانت كينيشا أنطوان تصرخ فرحًا وهي تصور المشهد، ولم تكشَف بعد بالتحديد ملابسات وفاة الشاب في جزيرة بيمبا التي تشكل مقصدًا رائجًا لشهر العسل، ولا تزال التحقيقات جارية.

وكتبت كينيشا: «تعذر علينا الاحتفال ببداية حياتنا المتشركة لأن أجمل يوم في حياتنا تحول إلى الأسوأ»، مؤكدة وفاة حبيبها.



