طالبة «مكتئبة» تلقي بنفسها من طائرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 10:06 صباحا
نعش الطالبة البريطانية التي قفزت من طائرة في مدغشقر (أ ف ب)

قفزت طالبة بريطانية من طائرة في مدغشقر بعدما فتحت بابها في الجو، وتبين أنها تعاني الاكتئاب وخيبة الأمل جراء نتائجها الدراسية، وفق شرطة هذه الجزيرة الأفريقية.

فالشهر الماضي، سقطت ألانا كاتلاند (19 عاما) الطالبة في جامعة كمبريدج، والتي كانت في رحلة بحثية، من طائرة صغيرة بعيد إقلاعها من مطار أنجاجافي النائية في شمال غرب مدغشقر.

وعثر قرويون على جثتها، الثلاثاء، في غابة ماهادرودروكا ونقلت إلى العاصمة أنتاناناريفو، الخميس.

وقال مسؤول المحققين سبينولا إدفين نومنجاناهاري إنهم عثروا على حبوب مضادة للملاريا في حقيبتها، كما أن حبوبا منوّمة وجدت في غرفتها في الفندق.

وأوضح أنها تكلمت بشكل غير مفهوم في الاتصال الأخير الذي أجرته مع ذويها اللذين طلبا منها أن تعود إلى بلدها.

وقال قريب كوتلاند في وقت سابق إنها مرضت خلال رحلتها، ربما بسبب دواء وصف لها وفقا لتقارير الصحف البريطانية.

وأضاف محقق آخر وهو داي لا بي رالايفاوناري للصحفيين، أن طالبة العلوم الطبيعية هذه كانت تدرس حياة سرطان البحر و«أصبحت مكتئبة» على ما يبدو وتبيّن لها أن ربما فشلت في بحثها.

ولفت إلى أنها «شعرت بخيبة أمل» أيضا بعدما طلب منها والداها التخلي عن ذلك البحث والعودة إلى لندن.

وقال قائد الطائرة إنهم حاولوا منعها بكل الطرق لكنها «قفزت، ولم يدفعها أحد» وفق رالايفاوناري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
أغلى لاعب في العالم يقترب من مدريد ويبتعد عن برشلونة
رياضة عالمية
في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات ...
ليبيا
«عدل الوفاق» تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد «اغتياله» من قبل مجهولين
ليبيا
البعثة الأممية تدعو كل الأطراف لتقديم «موافقة مكتوبة» قبل منتصف ليل الجمعة على ...
ليبيا
الفنان حسن البيجو يقدم أغنية «في مولى الخدود» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
وزيرة الدفاع الإيطالية: جنودنا في مصراتة ليسوا مستهدفين من طرفي النزاع الليبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المناضل عمر فائق شنيب
ثقافة وفن
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين
ليبيا
كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين