صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 12:54 مساء
أسد البحر بين فكّي الحوت الأحدب قبالة ساحل خليج مونتيري بكاليفورنيا (أ ف ب)

التقط مصور متخصص في الحياة البرية صورة نادرة ومذهلة تظهر حوتا أحدب وبين فكّيه المفتوحين أسد بحر، في لحظة اعتبر أنها تحصل «مرة واحدة في العمر».

والتقط تشايز ديكر، وهو أيضًا عالم أحياء بحرية، تلك الصورة الأسبوع الماضي خلال قيامه برحلة بالقارب لمشاهدة الحيتان قبالة ساحل خليج مونتيري في كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وقال هذا الرجل البالغ من العمر 27 عامًا والذي يعمل في مجال تصوير الحياة البرية منذ عقد تقريبا «رأيت أمورًا مجنونة في كثير من الأحيان ولكن ليس بهذا القدر».

وأوضح أنه كان في رحلة بالقارب لمشاهدة الحيتان في 22 يوليو عندما لاحظ مجموعة من الحيتان الحدباء في خضم بحثها عن الغذاء وتناوله.

وفيما كانت الحيوانات تمضغ أسماك الأنشوفة، لم يستطع أسد بحر سيّئ الحظ من شق طريقه والابتعاد وانتهى به المطاف داخل فم الحوت، وفق ما روى ديكر في مقابلات وعلى «إنستغرام»، فأمسك كاميرته بسرعة والتقط الصورة التي وثّقت تلك اللحظة النادرة.

ولفت إلى أنه شعر «بسعادة غامرة لأنه صوّر مشهدًا قد لا يراه مرة أخرى في حياته».

لكن لحسن الحظ لم يغلق الحوت فكيه على أسد البحر الذي تمكن في نهاية المطاف من الابتعاد.

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