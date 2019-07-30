رجل أميركي يسافر بقاذفة صواريخ في حقيبته

صورة لقاذفة صواريخ عثر عليها في حقيبة أميركي (أ ف ب)

عثرت الأجهزة الأمنية في مطار أميركي على قاذفة صواريخ في حقيبة مسافر أراد تمريرها على أنها مجرد تذكار من الكويت.

وأشارت ناطقة باسم الوكالة الفدرالية المكلفة بأمن النقل «تي أس ايه» إلى مصادرة قاذفة الصواريخ الاثنين في مطار بالتيمور-واشنطن، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت أن مالك قاذفة الصواريخ من تكساس «أوضح أنه يحمل تذكارا من الكويت، ربما كان عليه اختيار حمالة مفاتيح عوض ذلك»، وقالت الوكالة إن الرجل أكد للسلطات أنه عسكري.

وأوضحت الوكالة في بيان «لحسن الحظ قاذفة الصواريخ لا تعمل وصودرت مشيرة إلى أن الرجل تمكن بعدها من المغادرة على متن رحلة أخرى.

ومن خلال الصور التي نشرت يبدو أن قاذفة الصواريخ من نوع «غريفين»، وهي «سلاح يصيب الهدف بدقة ولا يتسبب بالكثير من الأضرار الجانبية».