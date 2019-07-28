بطلا لعبة «فورتنايت» يكسبان الملايين في السادسة عشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 03:47 مساء
بطلا العالم في «فورتنايت» إميل «نيروكس» برغكويست بدرسن وتوماس «أكوا» أرنولد فازا، 27 يوليو 2019 (أ ف ب)

أصبح النرويجي إميل برغكويست يدرسن وشريكه النمساوي توماس أرنولد أول ثنائي يتوج بطلا للعالم في لعبة «فورتنايت»، وحصلا على جائزة قدرها ثلاثة ملايين دولار.

وفاز المراهقان المعروفان باسم «نيروكس» و«أكوا» بمباراتين من المباريات الست في أول كأس عالم للعبة «فورتنايت»، في فئة الثنائي في نيويورك وجمعا أكبر عدد من النقاط، وفق «فرانس برس».

وقال الفائزان «نعجز عن الكلام إنه أمر لا يصدق». ونال كل منهما 1.5 مليون دولار.

ونجح الثنائي المترابط جدا مرتين في اتخاذ مواقع تعلو اللاعبين الآخرين في اللحظات الأخيرة من المباراتين الرابعة والخامسة مما وضعهما في موقع حسم الفوز لصالحهما. فمن هذا الموقع يكونان قادرين على إطلاق النار بسهولة أكبر على المشاركين الآخرين.

وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين على أن يفوز الشخص الذي يصمد حتى النهاية. ومع تقدم اللعبة تضيق المساحة المتاحة مما يسرع الحسم.

وعلى الجزيرة يمكن للاعبين الحصول على أسلحة ومواد بناء تسمح لهم ببناء منشآت للحماية من هجمات الخصوم.

وجمع الثنائي الفائز 51 نقطة متقدمين على ثنائي أوروبي آخر مؤلف من الهولندي روخو (ديفيد يونغ 21 عاما) والبريطاني فولفيز (15 عاما) واسمه جايدن أشمان (47 نقطة) اللذين أصبحا من أصحاب الملايين أيضا السبت بحصولهما على 2.25 مليون دولار.

وخلال البطولة التي تتواصل الأحد في مسابقة الفردي ستقدم شركة «إبيك غايمز» المصممة اللعبة «فورتنايت»، جوائز بقيمة 30 مليون دولار في المجموع، وخلال الموسم برمته الذي ضم عشرة أسابيع من التصفيات والنهائي قدمت شركة «إبيك غايمز» المصممة اللعبة «فورتنايت» جوائز بقيمة مئة مليون دولار، وهو أمر غير مسبوق.

وتفيد الشركة بأن اللعبة تجاوزت في مطلع السنة عتبة 250 مليون لاعب.

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