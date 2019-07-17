كوكايين في علب مسحوق الغسيل

قالت الشرطة البرازيلية إنها عثرت على 80 كيلو غراما من الكوكايين (الإنترنت)

ماذا تفعل إذا فتحت علبة مسحوق الغسيل ووجدت داخلها أكياس من الكوكايين؟ هذا ما حدث لبعض زبائن زبائن مركز تجاري في مدينة ساوباولو البرازيلية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على 80 كيلو غرامًا من الكوكايين، على الأقل في المتجر، وفق «بي بي سي عربي».

وكتبت على صفحتها بموقع «تويتر»: «نحن بصدد تنظيف الشوارع من المجرمين»، تعليقًا على صورة المخدرات التي عثر علها.

وتعتقد الشرطة أن المتجر، الذي اشترى منه الزبائن مسحوق الغسيل، ضالع في تجارة المخدرات. وترى أنه ربما وضعت صناديق المنظفات وداخلها الكوكايين على رفوف المتجر بالخطأ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد الزبائن أراد إعادة العلبة إلى المتجر، أما الثاني فسلمها إلى مركز الشرطة.

وأوضحت شرطة ساوباولو أن أشخاصا كانوا «بصدد إفراغ المادة نفسها»، عندما وصلت الشرطة إلى المتجر، مضيفا أن «المجرمين حاولوا الفرار». واعتقلت السلطات أربعة أشخاص، ثلاثة منهم عاملون بالمتجر، وفق بيان الشرطة.

وفي تصريح إلى صحيفة «غارديان»، قال الضابط، أوليفيو غوميس ليرا: «لم يسبق أن عثرت على شيء مثل هذا أبدا. هذه أول مرة. كوكايين في علبة مسحوق الغسيل».