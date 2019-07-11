النيابة العامة تطالب بسجن «إل تشابو» مدى الحياة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 11:48 صباحا
«إل تشابو» متهم بتنظيم تهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة (أ ف ب)

طالبت النيابة العامة الأربعاء، بسجن تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين «إل تشابو» غوسمان المتهم بتنظيم تهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، مدى الحياة.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها الموجهة إلى القاضي الفيدرالي في بروكلين براين كوغان «خلال المحاكمة أظهرت أدلة دامغة الطابع الدموي الذي لا يرحم لزعيم كارتل سينالوا»، وفق «فرانس برس».

وأضافت النيابة العامة أن المسؤول السابق لهذا الكارتل مسؤول عن تصدير أو محاولة تصدير ما لا يقل عن 1200 طن من الكوكايين وأكثر من 49 طنًا من الماريغوانا وأكثر من 200 كيلوغرام من الهيرويين فضلًا عن الميثامفيتامين.

و«إل تشابو» مسجون منذ تسليمه إلى الولايات المتحدة من المكسيك في يناير 2017 في سجن «متروبوليتان كوريكشنال سنتر» الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وأدين في 12 فبراير بعشر تهم رئيسية بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر وثقت لعنف الكارتلات الهائل وفسادها.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في حقه في 17 يوليو ويتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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