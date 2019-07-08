تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 03:25 مساء
قنبلة مفككة عائدة للحرب العالمية الثانية على شاحنة في فرانكفورت، 7 يوليو 2019 (أ ف ب)

فككت فرق نزع الألغام في فرانكفورت بألمانيا الأحد، قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية خلال عملية أدت إلى إجلاء أكثر من 16 ألفًا من السكان ومن مبنى البنك المركزي الأوروبي الواقع في منطقة اعتبرت خطرة.

وأشارت فرق الإغاثة في المدينة في تغريدة إلى أن القنبلة العائدة للحرب العالمية الثانية فُككت ورفعت خطة إخلاء الحي بعد ساعات عدة، وفق «فرانس برس».

واضطر 16500 شخص إلى مغادرة الحي الواقع في شرق عاصمة البلاد المالية منذ الساعة الثامنة صباحًا. ومن هؤلاء مقيمون وموظفون ونزلاء في فنادق.

وعثر على القنبلة الأميركية الانشطارية البالغ وزنها 500 كيلوغرام ومجهزة بصاعقين، في يونيو بورشة بناء.

وأخلي مقر البنك المركزي الأوروبي ومقره في فرانكفورت بالكامل، فضلًا عن منطقة قطرها كيلومتر تقريبًا حول مكان وجود القنبلة.

وقال ناطق باسم البنك المركزي الأوروبي إن المؤسسة المالية الأوروبية واصلت عملها خلال فترة الإخلاء إذ إن الموظفين العاملين الأحد يمكنهم تأدية مهامهم عن بعد.

ومنذ السبت نقل 25 مريضًا في غيبوبة من مركز رعاية طبية للمسنين إلى مستشفيات أخرى في المدينة.

ووفرت البلدية مراكز إيواء ورحلات بالحافلات للمقيمين في المنطقة ليوم الأحد فيما سمح لهم بدخول المتاحف مجانًا.

ولألمانيا خبرة كبيرة في عمليات إجلاء كهذه إذ لا تزال تكتشف بانتظام قنابل غير متفجرة عائدة للحرب العالمية الثانية في ورش بناء.

وأكبر عملية إجلاء كهذه جرت في سبتمبر 2017 في فرانكفورت حيث عثر على قنبلة بريطانية كبيرة فيها شحنة ناسفة من 1,4 طن وتم يومها إجلاء نحو 65 ألف شخص.

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