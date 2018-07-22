لاعبة مشي على الحبل تخطف الأنفاس في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 01:18 مساء
لاعبة مشي على الحبل تخطف الأنفاس في باريس (رويترز)

أدهشت الفرنسية تاتيانا موسيو بونغونغا لاعبة المشي على الحبل المشدود مئات من سكان باريس السبت باستعراض تضمن السير على حبل معلق على ارتفاع 35 مترًا عن الأرض في حي مونمارتر الجبلي بشمال باريس.

ومشت بونغونغا (34 عامًا) التي مارست لعبة المشي على الحبل منذ أن كان عمرها ثماني سنوات، على حبل معلق برافعة صوب كنيسة ساكري كور على أنغام فرقة موسيقية دون أي معدات تأمينية، فى خطوة رأى الكثيرون أنها تحطم الأعصاب وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت المتفرجة جينفر مانديلبوم «كان أمرًا مثيرًا للدهشة وخطيرًا، لقد أدهشني العرض، لاحظت أنه لم يكن هناك إجراءات تأمين».

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