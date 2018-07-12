غواتيمالا تراقب بركانها الغاضب عن كثب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 03:50 مساء
أخر ثوران للبركان خلّف 113 قتيلا و329 مفقودًا (أ ف ب)

تراقب السلطات في غواتيمالا عن كثب نشاط البركان فويغو الذي تنبعث منه أصوات انفجارات جديدة، بعد أكثر من شهر على ثورانه الذي خلّف 113 قتيلاً و329 مفقودًا.

وقال دافيد دو ليون المتحدث باسم جهاز التنسيق الوطني لتقليل الكوارث: «لا نستبعد إمكانية أن نشهد مرحلة ثوران جديدة في الساعات أو الأيام المقبلة».

والثلاثاء، سمع انفجار قوي في قمّة البركان تلته أمطار من الرماد على القرى الواقعة في سفح هذا الجبل البالغ ارتفاعه 3763 مترًا.

وفي الثالث من يونيو، انفجر هذا البركان وتسبّب في دمار كبير في مدينة سان ميغل لوس لوتيس.

وتقع غواتيمالا في منطقة «حزام النار في المحيط الهادئ» حيث يتركّز 85% من النشاط الزلزالي في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا