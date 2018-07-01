فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 05:30 مساء
فر رضوان فايد للمرة الثانية بعد الأولى قبل 5 سنوات (أ ف ب)

فرَّ السجين رضوان فايد (46 عامًا) من سجنه في فرنسا بالتواطؤ مع مجموعة مسلحة وباستخدام طائرة مروحية، صباح الأحد، في عملية هي الأولى من نوعها في نواحي باريس، بحسب ما أعلنت السلطات.
ونفّذت هذه العملية قرابة الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي، ولم تستغرق سوى «بضع دقائق» ولم تسفر عن أية إصابات، وفقًا لسلطات السجون، بحسب «فرانس برس».
وشارك في هذه العملية رجال «مدججون بالسلاح» ساعدوه على الفرار من السجن المركزي في ريو في منطقة باريس.
وقال مصدر قريب من التحقيق إنه هرب «على متن مروحية، بمساعدة ثلاثة شركاء».
وهي المرة الثانية التي يهرب فيها هذا السجين، بعد فرار أول قبل خمس سنوات، وهو يمضي عقوبة السجن 25 عامًا لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلح أسفرت عن مقتل شرطية، في العام 2010 ..

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