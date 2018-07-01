روسيات يلعبن كرة القدم بأثواب زفاف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 02:37 مساء
روسيات يلعبن كرة القدم بأثواب زفاف (رويترز)

ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة وشاركن في مباراة ودية لكرة القدم بمدينة كازان، التي تستضيف مبارايات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما خمس لاعبات، وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة ولعبت الروسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت جولناز شاريبوفا وهي لاعبة في الفريق الفائز بالمباراة وإن كانت لم تلعب الكرة من قبل قط «كان مظهرنا لطيفًا لكن الثوب لم يكن مريحًا في اللعب».

وقالت ماريانا رازنوجورسكايا حارسة مرمى الفريق «كرة القدم ليست حكرًا على الرجال، المهم هو الصداقة والتعاون».

وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنها مصنوعة من الزهور.

وأقيمت تلك المباراة الاستثنائية قبل أولى مباريات دور الستة عشر التي استضافتها كازان وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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