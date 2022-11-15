الحبري يبحث مع سفير فرنسا المعوقات أمام توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، التطورات الخاصة بمشروع توحيد المصرف، والمعوقات التي تواجهه، وسبل الاستمرار في المشروع.

جاء ذلك في لقاء بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، حيث تطرق الحبري إلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل التطورات الأخيرة محليا ودوليا، حسب بيان «المركزي» في البيضاء على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وتناول الحبري الحلول المقترحة لتخفيف آثار الأوضاع السلبية قدر المستطاع، ومنها قرار مجلس إدارة المصرف القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.

من جانبه، تحدث مهراج عن جهود باريس مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في ليبيا.