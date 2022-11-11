تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، عمل برازافيل على تنظيم مؤتمر مصالحة بين الليبيين في العام 2023.

وجاء تصريح جان كلود جاكوسو على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي مساء الخميس، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، حيث أكد «العمل على تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية كبير العام المقبل تحت رعاية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سيتوجه إلى العاصمة الليبية طرابلس للتحدث مع جميع أطراف النزاع في ليبيا.

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زيارة جاكوسو إلى ليبيا

وشرع قبل أسبوع جان كلود جاكوسو، ممثلا عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا بزيارة إلى ليبيا استهلها بجولة إلى شرقها، حيث عقد مشاورات مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، في بنغازي، كما عقد لقاءات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور.

وقال الوزير الكونغولي إن «ليبيا بلد أفريقي مهم جدا. وحان الوقت لأن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته، ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا».

وجاءت زيارة الوفد الأفريقي بعد أيام من تسلم الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي، منصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا. ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء الماضي، بعد لقاء باتيلي إلى عقد «لقاء جامع» لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بهدف تيسير إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية. وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى «الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي».