المنفي يدعو رئيس الكونغو برازافيل إلى زيارة ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الدعوة إلى رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، لزيارة ليبيا من أجل دعم جهود المجلس في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الكونغولي ومبعوث الرئيس، جان كلود جاكوسو، حسب بيان المكتب الرئاسي، اليوم الإثنين.

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وتناول اللقاء المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

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وجدد المنفي، موقف المجلس الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم.

ويرأس ساسو نغيسو اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.