الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المركز الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، على تكثيف الجهود بين الوزارة والمجلس لإعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، بعدما استعرضا أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس.

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل سيركز على النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى استراتيجية خاصة بسلامة النقل.

فرق عمل من الخبراء لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل

وأوضحت الوزارة أن الشهوبي والفطيسي اتفقا خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة النقل في العاصمة طرابلس على تشكيل فرق عمل تضم الخبراء في مجالات النقل بالمشاركة بين الوزارة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل.

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محاور الاستراتيجية الوطنية للنقل

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على أن يكون نطاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل هو الإصلاح المؤسسي للقطاع، وتطوير البنية التحتية لكل نوع من أنواع المواصلات والنقل، وكذلك تنظيم أداء المرافق وتحسين استخدامها لتقليل التكلفة، واستحداث أنواع نقل غير موجودة في السابق.

كما ستركز الاستراتيجية الوطنية المرتقبة للنقل على «الانتقال إلى العالمية في استخدام وسائل النقل لتصبح ليبيا نقطة وصل وارتكاز دولية»، بالإضافة إلى تحديث وتطوير التشريعات المحكمة للنقل في ليبيا، واعتماد معايير دولية في سلامة النقل بأنواعها.

اجتماع الشهوبي والفطيسي لمناقشة إعداد رؤية مشروع الاستراتيجية للنقل، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)