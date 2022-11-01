Atwasat

الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 09:36 مساء
الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل
اجتماع الشهوبي والفطيسي لمناقشة إعداد رؤية مشروع الاستراتيجية للنقل، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)
alwasat radio

اتفق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المركز الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، على تكثيف الجهود بين الوزارة والمجلس لإعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، بعدما استعرضا أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس.

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل سيركز على النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى استراتيجية خاصة بسلامة النقل.

فرق عمل من الخبراء لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل
وأوضحت الوزارة أن الشهوبي والفطيسي اتفقا خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة النقل في العاصمة طرابلس على تشكيل فرق عمل تضم الخبراء في مجالات النقل بالمشاركة بين الوزارة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل. 

- وفد اقتصادي ليبي في الجزائر للتحضير لمنتدى النقل في أفريقيا
- الشهوبي يبحث استئناف العمل بمشروع السكة الحديد

محاور الاستراتيجية الوطنية للنقل
وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على أن يكون نطاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل هو الإصلاح المؤسسي للقطاع، وتطوير البنية التحتية لكل نوع من أنواع المواصلات والنقل، وكذلك تنظيم أداء المرافق وتحسين استخدامها لتقليل التكلفة، واستحداث أنواع نقل غير موجودة في السابق.

كما ستركز الاستراتيجية الوطنية المرتقبة للنقل على «الانتقال إلى العالمية في استخدام وسائل النقل لتصبح ليبيا نقطة وصل وارتكاز دولية»، بالإضافة إلى تحديث وتطوير التشريعات المحكمة للنقل في ليبيا، واعتماد معايير دولية في سلامة النقل بأنواعها.

اجتماع الشهوبي والفطيسي لمناقشة إعداد رؤية مشروع الاستراتيجية للنقل، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)
اجتماع الشهوبي والفطيسي لمناقشة إعداد رؤية مشروع الاستراتيجية للنقل، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
الكرملين: تخريب «نورد ستريم» أشرفت عليه ونسقته بريطانيا

الكرملين: تخريب «نورد ستريم» أشرفت عليه ونسقته بريطانيا
غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع
سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»
لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون

لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
حبس مدير سابق لـ«وكالة مصرف شمال أفريقيا - السلاوي»

حبس مدير سابق لـ«وكالة مصرف شمال أفريقيا - السلاوي»
حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية

حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية
كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر

كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر
واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين

واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين
أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة
إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»

إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية
مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية
ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني
ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل ...
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة الأمور بمتابعة عربية
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة ...
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
المزيد
لجنة المتابعة تطلب ردود جهات حكومية حول أحكام صادرة على أصول ليبية بالخارج
لجنة المتابعة تطلب ردود جهات حكومية حول أحكام صادرة على أصول......
شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن أزمتهم ستنتهي؟
شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن......
الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل
الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية ......
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات...
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة الأمور بمتابعة عربية
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط