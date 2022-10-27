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الدبيبة: المجتمع الليبي تهدده قوى الظلام.. ولا بد من استحضار قيم الوحدة والمصير المشترك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 11:41 صباحا
الدبيبة: المجتمع الليبي تهدده قوى الظلام.. ولا بد من استحضار قيم الوحدة والمصير المشترك
الدبيبة يتحدث خلال اجتماع حكومة الوحدة الـ14 في العزيزية، 27 أكتوبر 2022. (صورة من فيديو)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن اليوم هو وقت السلام والتنمية وإن الشجاع والكريم هو من يتجاوز الجراح والآلام وينطلق نحو بناء المجتمع الليبي.

واعتبر الدبيبة في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع عشر لسنة 2022 بمدينة العزيزية، اليوم، أن المجتمع الليبي «تهدده قوى الظلام بالتشتت والفرقة».

ودعا رئيس الحكومة إلى استذكار الماضي وقيمه، معتبرا أن هذه فرصة لاستحضار قيم الوحدة والمصير المشترك،  وقال: «نعقد اجتماعنا في العزيزية في هذا المبنى تحديدا الذي حطمته آلة الحرب قبل سنتين» في إشارة إلى هجوم قوات القيادة العامة على طرابلس في العام 2019.

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