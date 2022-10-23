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باتيلي يستعرض لقاءاته مع المنفي والدبيبة وعقيلة وحفتر.. ويحدد أولوياته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 02:01 مساء
باتيلي يستعرض لقاءاته مع المنفي والدبيبة وعقيلة وحفتر.. ويحدد أولوياته
جانب من لقاء باتيلي مع المنفي واللافي. (حساب المبعوث الأممى بموقع تويتر)
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استعرض المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا عبدالله باتيلي تحركاته التي قام بها منذ وصوله إلى ليبيا الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه سيلتقي جميع الأطراف، مع التركيز على أولوية «تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».

وقال باتيلي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأحد: «أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا. سوف ألتقي جميع الأطراف بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب».

لقاء مع الدبيبة والمنقوش
وأضاف أنه خلال الأسبوع الأول التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، «اللذين رحبا بي في البلاد وأعربا عن دعمهما للمساعي الحميدة للأمم المتحدة».

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، مشددًا على أن «حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم».

وأشار إلى انتقاله إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومناقشة خيارات الحل السياسي معه.

لقاء مع بن قدارة وتأكيد على أهمية استقلال مؤسسة النفط 
وتابع: «القطاع الاقتصادي يحظى بنفس الأهمية، لذا التقيت في طرابلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لمناقشة سبل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية».

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وواصل: «على الصعيدين العسكري والأمني، شددت على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية في اجتماعي مع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد».

اجتماع مع حفتر والسايح
ولفت إلى إجراء «مناقشات مثمرة» في لقائه مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي أمس السبت، «إذ شدّدتُ على الحاجة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام لليبيا».

وتابع: «استمعت إلى رؤى حول كيفية تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات عندما التقيت الدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

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