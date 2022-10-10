الشهوبي يوجه بإنشاء مبنى للجهات الأمنية والرقابية ومخزن للحاويات في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد سالم الشهوبي، بإنشاء مبنى إداري لجميع الجهات الأمنية والضبطية والرقابية في ميناء الخمس البحري.

جاء ذلك خلال تفقده الميناء أمس الأحد، حيث أمر بتنفيذ مظلات لساحات التفتيش الجمركي، ومخزن فرز وحجز الحاويات المشتركة، وأبراج إنارة للأرصفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الشهوبي يوجه بإعداد كشف عن السفن المحجوزة والغوارق في الميناء

كما كلف مسؤولي الميناء بموافاته بكشف بالسفن المحجوزة والغوارق؛ للتنسيق مع النائب العام المستشار الصديق الصور، والمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء قضاياها والتصرف فيها للاستفادة من الأرصفة وبقية البنية التحتية للميناء، وإعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بتخصيص المساحة المحاذية للميناء من الجهة الشرقية حتى يتسنى للوزارة عن طريق المصلحة تنفيذ المخطط العام للميناء.

- افتتاح المبنى الجديد لمديرية أمن ميناء الخمس البحري (صور)

وخلال الزيارة، اطلع الشهوبي على عرض مرئي لما أنجز من مشاريع البنية التحتية بالميناء، التي من ضمنها مشروع الإدارة الإلكترونية وتمهيد ساحة الرصيف رقم 15، وكذلك مقترح تطوير البوابات الشرقية لمدخل الميناء، حيث دعا إلى استكمال مشاريع البنية التحتية، كما تعهد بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأن توفير المخصصات المالية من ميزانية العام الجاري، والعمل على تنفيذ المشروعات المتوقفة.