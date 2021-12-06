افتتاح المبنى الجديد لمديرية أمن ميناء الخمس البحري (صور)

قيادات أمنية بوزارة الداخلية أثناء افتتاح مبنى مديرية أمن ميناء الخمس البحري، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، اليوم الإثنين، المبنى الجديد لمديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري، وذلك في احتفالية حضرها مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عبدالكريم الشلو.

وأثنى اللواء سعيد على «الجهود التي بُذلت في إنجاز المبنى»، معتبرًا أن المبني «يسهم في الرفع والرقي من المستوى الأمني لدى الأعضاء من خلال توفير البيئة اللازمة ولكافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ»، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

ضبط 63 حاوية بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء

بدوره، قدم مدير أمن الميناء، العميد حسين البكوري درعًا وشهادة شكر لكل من أسهم في إنجاز المبنى الجديد ولكل الجهات العاملة بالميناء والمتعاونة مع مديرية أمن المنفذ.

وأجرى الحضور جولة تفقدية داخل المرافق التابعة لميناء الخمس البحري للاطلاع على مرافقه وآلية العمل داخله.

قيادات أمنية بوزارة الداخلية أثناء افتتاح مبنى مديرية أمن ميناء الخمس البحري، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

قيادات أمنية بوزارة الداخلية أثناء افتتاح مبنى مديرية أمن ميناء الخمس البحري، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

قيادات أمنية بوزارة الداخلية أثناء افتتاح مبنى مديرية أمن ميناء الخمس البحري، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

قيادات أمنية بوزارة الداخلية أثناء افتتاح مبنى مديرية أمن ميناء الخمس البحري، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)