وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، مساء اليوم الأحد، وفاة طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين أحدهم حالته خطرة جراء اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية بين مجموعتين مسلحتين، منوهًا إلى أن هناك سيارة مدنية استُهدفت جراء «الاشتباكات العشوائية» التي لا تزال مستمرة، ما حال دون الوصول إليها لإنقاذ ركابها.

وبحسب المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى «كتيبة السلعة» عثمان اللهب.

جهاز الإسعاف يطالب المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات بالزاوية

وطالب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، في تصريح صحفي كافة المواطنين، بعدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الزاوية، والابتعاد عن بؤرة الاشتباكات الممتدة من الإشارة الضوئية الضمان شرقًا إلى الإشارة الضوئية الحرشة غربًا، ومن منطقة الرمحة أولاد سلاق شارع الخرطوم إلى ما بعد معسكر السلعة تجاه بئر الغنم، منوهًا إلى أن جميع الفرق التابعة لإسعاف الزاوية لم تتمكن من دخول مناطق الاشتباك.

كما طالب فرع جمعية الهلال الأحمر في الزاوية، عبر صفحته على «فيسبوك»، الأطراف المتنازعة بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتسنى إخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات من المنطقة، متمنيًا من الأهالي الابتعاد عن النوافذ للحفاظ على سلامتهم.

ولم يصدر أي تصريح حول طبيعة هذه الاشتباكات عن الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

تجمع سيارات مسلحة أسفل جسر وسط الزاوية قيل إنها تابعة لمجموعة السيفاو، مساء الأحد 25 سبتمبر 2022. (فيسبوك)