في العدد «357»: بركان ديوان المحاسبة.. ومطار طرابلس ينتظر العودة للحياة

القاهرة - بوابة الوسط

بموضوع رئيسي في الصفحة الأولى عنوانه «تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة» صدر اليوم الخميس العدد رقم «357» من جريدة «الوسط».

الموضوع يرصد بعض تفاصيل وتداعيات التقرير السنوي الذي أصدره ديوان المحاسبة عن العام 2021، وتزايد غضب الشارع الليبي من اتساع ثقب الفساد الذي كشفه التقرير في ظل صعوبة المعيشة اليومية وغلاء الأسعار وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين اللبيبين.

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعا بعنوان «حضور مكثف للملف الليبي في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك».

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شبهة فساد تقود إلى إلغاء قرار إيفاد أسر الشهداء

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع عنوانه «شبهة فساد تقود إلى الغاء إيفاد أسر الشهداء»، أيضا في الصفحة ذاتها نطالع موضوعا بعنوان «انطلاق العام الدراسي الجديد 16 أكتوبر» .وفي الصفحة نفسها أيضا نقرأ تقريرا بعنوان «بدء توزيع 28 ألف بطاقة إيفاء في طرابلس»

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير بعنوان «مطار طرابلس الدولي ينتظر العودة للحياة». ونقرأ كذلك موضوعا يلخص تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021، وجاء بعنوان «المحاسبة: تحسن أمني واقتصادي نسبي.. واستقرار هش».

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نهر دجلة يصارع الموت

وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير بعنوان «نهر دجلة يصارع الموت.. وتركيا المتهم الأول». ويتصدر الصفحة السابعة موضوعا حول مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، وجاء تحت عنوان «استفتاء واستدعاءات.. هل تتسع رقعة الحرب الروسية في أوكرانيا؟».

أزمة تدني إيرادات الجمارك

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة عدة أخبار وموضوعات منها موضوع عنوانه: «هل تتجاوز ليبيا أزمة تدني إيرادات الجمارك؟». ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «مركز أميركي:1.2 مليار دولار خسائر ليبية نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة».

وبعد مطالعة صفحتي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثقافية حوارا مع التشكيلية الإسبانية إيما مونتويا على هامش معرضها المقام في طرابلس معرض «قصائد الماء»، وجاء بعنوان على لسانها «ما زلت في منتصف الطريق والجزء الإيجابي في قائمة الانتظار».

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ومن الثقافة إلى صفحة الفن وفيها تطالع موضوعات وأخبار منها تقرير بعنوان «فنانو شمال أفريقيا يضعون بصمتهم على جوائز الموسيقى الأفريقية».

الأهلي طرابلس يستعد للمريخ في دوري الأبطال

وفي الرياضة نقرأ على صدر الصفحة الرابعة عشرة تقريرا يرصد تفاصيل اجتماع بنغازي الحاسم وجاء عنوانه «اتحاد الكرة يرسم ملامح الموسم الجديد بـ20 فريقا في الممتاز».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع تحت عنوان «الأهلي طرابلس يستعد للمريخ السوداني في دور الـ32 بعد وداع الاتحاد».