الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اتفاقيتين للتعاون مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، خلال زيارته إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس الأربعاء، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة، ومحافظ مصر ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء الخميس، إن الاتفاقيتين نصتا «على التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين».

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مباحثات الدبيبة ورئيس وزراء مالطا

وأجرى الدبيبة والوفد المرافق له أمس محادثات مع رئيس الوزراء المالطي تناولت أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي، حسب المكتب الإعلامي.

وشدد الدبيبة، على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين ليبيا ومالطا «وفق الرؤية التي تعمل بها الحكومة لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا، وتحسين الخدمات»، مؤكدا على دور مالطا في دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.

ورافق الدبيبة خلال زيارته إلى مالطا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد.

مراسم التوقيع على اتفاقيتي التعاون بين الدبيبة ورئيس وزراء مالطا، الأربعاء 31 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)