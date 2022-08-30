بدء إجلاء شاغلي شقق المبنى الإداري لجهاز الطرق الحديدية بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إجلاء وإخراج عدد من شاغلي الشقق بالمبنى الإداري التابع لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الواقع بالطريق الساحلي في مدينة الخمس.

وأضافت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دوريات إنفاذ القانون أعطت مهلة لبقية المتواجدين بالشقق ليوم الخميس المقبل لإخراج مقتنياتهم، منوهة إلى أنه «عند انقضاء المهلة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين».

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بناء على الكتاب الصادر عن النيابة العامة المتضمن شكوى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية رقم (2 - 25 - 704) بشأن قيام مواطنين باحتلال المبنى ورفضهم الخروج منه منذ العام 2012.

- حصر التعديات على مسار السكك الحديدية انطلاقا من طرابلس في اتجاه الشرق

حملة أمنية لحصر التعديات على مسار الطرق الحديدية

وفي مارس الماضي شرعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في تنفيذ حملة أمنية لحصر التعديات الحاصلة على حرم مسار السكك الحديدية انطلاقًا من مدينة طرابلس في اتجاه الشرق.

وأوضحت الوزارة يوم 7 مارس أن الحملة تنفذ من قبل الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية ومهندسي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

وأكدت وزارة الداخلية أن حصر التعديات الحاصلة على حرم مسار السكك الحديدية يأتي تمهيدًا للشروع في مرحلة إزالة وهدم المباني المخالفة المقامة عليها، بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص.

عناصر إنفاذ القانون عند المبنى التابع لجهاز الطرق الحديدية بالخمس. (وزارة الداخلية)

عناصر إنفاذ القانون عند المبنى التابع لجهاز الطرق الحديدية بالخمس. (وزارة الداخلية)

عناصر إنفاذ القانون عند المبنى التابع لجهاز الطرق الحديدية بالخمس. (وزارة الداخلية)

عناصر إنفاذ القانون عند المبنى التابع لجهاز الطرق الحديدية بالخمس. (وزارة الداخلية)