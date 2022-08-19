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عون يبحث مع الكيلاني دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 12:29 مساء
عون يبحث مع الكيلاني دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
لقاء عون والكيلاني، الخميس 19 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)
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بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، إمكانية دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مشاريع التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع مدير ادارة التنمية المستدامة بوزارة النفط، ومستشار ذوي الإعاقة، ورئيس لجنة الأطراف الاصطناعية، والمستشار القانوني، ومدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية. وتطرق المجتمعون إلى تفعيل التعاون لتحقيق هدف حملة «أيادي الأمل» التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتصل إلى المجمعات السكنية بالمواقع النفطية والمناطق المجاورة، وفق بيان صادر، الخميس، عن وزارة النفط.

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بدوره، أكد عون أن قطاع النفط والغاز يولي اهتماما كبيرا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توظيفها داخل القطاع وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية والتي تنص على تمكين هذه الشرائح بالوظيفة العامة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة تضع الإطار العام لتطوير العمل بين الجانبين.

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