العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الأنباء الليبية العثور على جثث مهاجرين غير شرعيين، ماتوا عطشا، جنوب شرق البلاد، قرب الحدود مع السودان.

ونقل مراسل الوكالة في منطقة الواحات عن مصادر محلية وشهود عيان، أنه من المرجح أن تكون الجثث لمهاجرين سودانيين تعطلت الشاحنة التي تقلهم، ويعتقد أن هناك نساءً وأطفالا كانوا ضمن المهاجرين، حسب ما تدل آثار أقدامهم بعدما تركوا الشاحنة.

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وأوضح المراسل أن عمليات البحث وتتبع الأثر ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كان هناك بعض الناجين، الذين ربما ضلوا طريقهم وسط الصحراء.

وسبق أن سجل جهاز الإسعاف الليبي بالكفرة عديد الحوادث المماثلة، التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص في رحلات الهجرة غير الشرعية.