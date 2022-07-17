انتشال 6 جثث لمهاجرين في منطقة قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم الأحد، انتشال 6 جثث في منطقة قصر الأخيار لمهاجرين غير شرعيين، جرى نقلهم إلى المستشفى، بعد تبليغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأفادت الإدارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بتلقيها بلاغًا بوجود الجثث، حيث انتقلت وحدة التهريب والتسلل تاجوراء التابعة لمكتب العمليات البحرية إلى المكان، وبرفقتهم جهاز الإسعاف والطوارئ تاجوراء.

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وأمس السبت، دعا المجلس البلدي قصر الأخيار إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الأهالي الذين اضطروا لترك منازلهم ومزارعهم نتيجة انتشار الجثث الملقاة على شواطئ البحر في فصل الصيف.

وأضاف المجلس في مقطع فيديو بعنوان «بيان من أعيان وأهالي وبلدية قصر الأخيار» أن الجثث تبعث روائح كريهة مع مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة، «خاصة بعد انتشار بعوضة في الآونة الأخيرة لم تُعرف من قبل مما تسبب في كثير من الأمراض الجلدية مصحوبة بحمى، الأمر الذي أدى إلى حالة ذعر بين المواطنين».

جانب من عملية انتشال الجثث (صفحة الإدارة العامة لأمن السواحل على فيسبوك)

جانب من عملية انتشال الجثث (صفحة الإدارة العامة لأمن السواحل على فيسبوك)

جانب من عملية انتشال الجثث (صفحة الإدارة العامة لأمن السواحل على فيسبوك)

جانب من عملية انتشال الجثث (صفحة الإدارة العامة لأمن السواحل على فيسبوك)

جانب من عملية انتشال الجثث (صفحة الإدارة العامة لأمن السواحل على فيسبوك)

جانب من عملية انتشال الجثث (صفحة الإدارة العامة لأمن السواحل على فيسبوك)