حفتر يلتقي عمداء بلديات ونشطاء وممثلي قبائل البطنان في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، عمداء بلديات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقبائل منطقة البطنان شرق ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى مدينة طبرق.

وأقامت بلدية طبرق حفلًا كبيرًا لاستقبال المشير حفتر خلال زيارته المدينة بملعب المرحوم سعيد خيرالله، تخللته كلمات أشادت بجهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ودورها في تأمين الحدود والتزامها بوقف إطلاق النار وسعيها لجمع الفرقاء الليبيين.

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كما ألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، كلمة رحب فيها بالمشير حفتر، مشيدًا بدور مدينة طبرق في دعم «عملية الكرامة» ودور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتحرير بنغازي ودرنة.

وهنأ بوالخطابية في كلمته، الجيش الليبي الذي تحل ذكرى تأسيسه يوم غد الثلاثاء، منوهًا إلى أن بلديات البطنان تعول على دعم الجيش للأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة والتصدي للخروقات الأمنية بمناطق الحدود والهجرة غير الشرعية.

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)

زيارة المشير حفتر إلى طبرق ولقائه عمداء البلديات وممثلي قبائل البطنان، الثلاثاء 8 أغسطس 2022. (بلدية طبرق)