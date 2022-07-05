حفتر: المواطن لم يجن من الاتفاقات والمبادرات إلا الفقر وعليه إنتاج خارطة طريق بنفسه

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إن «المواطن لم يجن من الاتفاقات الدولية والمبادرات إلا الفقر والعوز وتفاقم»، داعيًا الشعب إلى أن «يتولى بنفسه إنتاج خارطة طريق نحو الدولة المدنية».

وأضاف حفتر، في كلمة على هامش زيارة إلى مدينة درنة: «على الشعب أن يكسر كل القيود التي تشده للوراء ويزيح كل العقبات التي تقف في طريقه»، متابعًا: «على الشعب ألا ينتظر وقوع المعجزات ليتحسن حاله».

حفتر: على الشعب إلى أن يتولى زمام أمره بنفسه

ودعا حفتر «الشعب إلى أن يتولى الشعب زمام أمره بنفسه، فالعصا السحرية الوحيدة القادرة على قلب الموازين هي إرادة الشعب الحرة»، موضحًا أن «حق الشعب الليبي في الخلاص أصبح سلعة يتداولها المتاجرون في سوق السياسة والمؤاتمرات الوهمية وأداة للعبث واللهو في أيدي المتصارعين على السلطة والمتشبثين بها».

وقال إن «مسيرة الجيش لم تنته بهزيمة الإرهاب فالمشوار ما زال أمامنا طويلاً»، متابعا: «شاهدنا كيف تأزمت الأمور وتعطلت كل المسارات الرامية لحل شامل»، معتبرًا أن «المواطن يدفع ثمن الإخفاقات المتلاحقة التي آلت إليها كل الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية».

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حفتر: الاتفاقات الهشة والوعود الفارغة تضيِّع دماء الشهداء

واختتم بأن «دماء الشهداء ستضيع إذا اعتمد الشعب على الاتفاقات الهشة والوعود الفارغة لتحقيق طموحاته وأمانيه».

تأتي تلك التصريحات في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية متفاقمة، منذ تعذر إجراء الانتخابات في نهاية العام الماضي، وما لحقها من تكليف مجلس النواب حكومة جديدة، اصطدمت مع حكومة الوحدة الوطنية التي رفضت تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية.

وخلال الساعات الماضية ازداد الحراك السياسي، عقب موجة تظاهرات شبابية رفضا اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

مبادرة المجلس الرئاسي

وطرح المجلس الرئاسي المبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.