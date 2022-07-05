مواطنون في درنة يطالبون بطرد «عميد البلدية» خلال استقبال المشير حفتر

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عدد من أهالي مدينة درنة خلال احتفال بـ«الذكرى الرابعة لتحرير المدينة» من الجماعات المتطرفة المشير خليفة حفتر، والمسؤولين عن تنظيم الاحتفال بطرد عميد البلدية المستشار عبدالمنعم الغيثي من المنصة الرئيسية للاحتفال، وهو ما استجاب له المسؤول الأمني عن الاحتفال.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أنصار «عملية الكرامة» بإطلاق «صفير استهجان وهتافات منددة ومطالبة بطرد عميد البلدية، مرددين هتافات تتهمه بالفساد المالي وسوء إدارة المشاريع بالمدينة وتطلب محاسبته هو وكل المسؤولين الفاسدين في مؤسسات المدينة».

ونشر مكتب إعلام «القيادة العامة» صورًا للحفل الذي أُقيم بكورنيش مدينة درنة وسط حضور شعبي في مقدمته «مشايخ وأعيان درنة والمناطق المجاورة وأمهات وأهالي الشهداء».

- بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تحتفل بالذكرى السبعين للاستقلال في درنة

- السفير اليوناني يبحث فتح خط «درنة-كريت» البحري

- ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يزور درنة

- درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

وأعلن المشير، خليفة حفتر، في نهاية شهر يونيو 2018، «تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية، وانتهاء جماعات الإرهاب من مختلف مناطق شرق ليبيا».

المشير خليفة حفتر في احتفال بـ«الذكرى الرابعة لتحرير درنة» من الجماعات المتطرفة.4 يوليو 2022. (مكتب إعلام القيادة).

المشير خليفة حفتر في احتفال بـ«الذكرى الرابعة لتحرير درنة» من الجماعات المتطرفة.4 يوليو 2022. (مكتب إعلام القيادة).

المشير خليفة حفتر في احتفال بـ«الذكرى الرابعة لتحرير درنة» من الجماعات المتطرفة.4 يوليو 2022. (مكتب إعلام القيادة).

أمهات وأهالي شهداء عملية الكرامة في احتفال بـ«الذكرى الرابعة لتحرير درنة» من الجماعات المتطرفة.4 يوليو 2022. (مكتب إعلام القيادة).

مواطنون في درنة يطالبون بطرد «عميد البلدية» خلال استقبال المشير حفتر. 4 يوليو 2022.(مكتب إعلام القيادة)

مواطنون في درنة يستقبلون المشير خليفة حفتر. 4 يوليو 2022.(مكتب إعلام القيادة)

سيدة تحمل صورة أحد «شهداء الكرامة» خلال استقبال المشير حفتر في درنة.4 يوليو 2022. (مكتب إعلام القيادة).

مواطنون في درنة يرفعون صور «شهداء الكرامة» خلال استقبال المشير حفتر. 4 يوليو 2022.(مكتب إعلام القيادة)