النائب صالح همة يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لليبيا لدى الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

قدم عضو مجلس النواب عن غات صالح همة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لليبيا لدى الجزائر، وذلك خلال استقباله من طرف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان للوزارة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن لقاء لعمامرة وهمة شكل «فرصة استعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين»، كما تناولا «مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولة ليبيا الشقيقة».

تنسيق الجهود لتحقيق مصالحة شاملة في ليبيا

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا «ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لتحقيق هدف بناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق».

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وجدد لعمامرة خلال اللقاء ترحيبه بالسفير الليبي الجديد، مؤكدًا له أنه «سيجد كل الدعم والتعاون من السلطات الجزائرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف».

همة يعد بالعمل على تطوير العلاقات بين ليبيا والجزائر

فيما أعرب النائب صالح همة من جهته عن «شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على وقوفها بجانب ليبيا في هذه الظروف الدقيقة».

كما أعرب همة في ذات الوقت عن «التزامه بالمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى المستويات»، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.