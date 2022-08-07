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4 وزيرات يتشاورن حول خطة تطوير قدرات المرأة الليبية وتوافقها مع الأولويات الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 10:44 مساء
4 وزيرات يتشاورن حول خطة تطوير قدرات المرأة الليبية وتوافقها مع الأولويات الوطنية
الاجتماع التشاوري لوزيرات العدل والشؤون الاجتماعية والثقافة وشؤون المرأة، الأحد 7 أغسطس 2022. (وزارة العدل)
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عقدت 4 وزيرات من حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعًا تشاوريًا بديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس، خُصِّص لمناقشة خطة العمل الخاصة بتطوير قدرات المرأة الليبية وضمان توافقها مع «الأولويات الوطنية» وفق ما أعلنته وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع التشاوري كل من وزيرة العدل المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، فيما غابت عن الاجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

أسباب اجتماع الوزيرات الأربع
وقالت وزارة العدل إن الاجتماع جاء «تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وتوصيات اجتماعات مجلس الوزراء أخيرًا بشأن النهوض والرقي بالدور الريادي للمرأة الليبية في شتى المجالات، وفي إطار دعم حقوقهن ومساهمتهن في اتخاذ القرارات، وضمن اللقاءات والتنسيق والتعاون».

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وأوضحت الوزارة أن الاجتماع «يهدف لوضع خطة عمل في مشاركة المرأة ودعمها وتشجيعها للوصول إلى التمثيل الأوسع وضمان توافق الخطة مع الأولويات الوطنية». مبينة أن «من أهداف هذه المشاورات التي دارت خلال الاجتماع تطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة والرفع من مستوى الأداء داخل التقسيمات التنظيمية في الأجهزة الإدارية للدولة الليبية، وزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية».

أهداف خطة العمل لتعزيز دور المرأة الليبية
وأضافت وزارة العدل أن خطة العمل تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات المرأة الريادية وتمكينها من «المساهمة بفاعلية في إعداد الكوادر النسائية الوطنية لتكون على قدر عالٍ من الكفاءة في المجالات المختلفة، خصوصًا تلك المتعلقة بالتنمية الحقوقية والقضائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستدامة، وكذلك الاهتمام بصحة المرأة لما لها من منفعة عامة على المجتمع لأن صحتها مرهونة بالمجتمع ككل».

كما تسعى خطة العمل إلى إتاحة التسهيلات أمام المرأة الرائدة وتمكينها «من تعزيز المكاسب المحققة للمرأة في ليبيا والحرص على تطويرها لتصبح إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا داعمًا لها، وملبيا لاحتياجاتها العملية والحياتية، ومتوافقا مع الخصوصية المجتمعية ومنسجمًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية».

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