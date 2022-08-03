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رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 07:13 مساء
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
اجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الإثنين 25 يوليو 2022. (الأمم المتحدة)
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شددت الصين على أن قضايا ليبيا واليمن وأوكرانيا تتطلب من مجلس الأمن الدولي الاستفادة من أدواته للعب دور صحيح في حلها، وذلك خلال رئاسة بكين المقررة للهيئة الأممية في أغسطس الجاري.

ولفت الممثل الدائم للصين ورئيس مجلس الأمن لشهر أغسطس تشانغ جون، اليوم الأربعاء، لى «الوضع في اليمن .. بينما لا تزال هناك شكوك في ليبيا، كما تتواصل الأزمة الأوكرانية، لذا فإن كل هذه القضايا ستتطلب من مجلس الأمن الاستفادة بشكل جيد من أدواته ولعب دوره الصحيح في ضوء الظروف المحددة لكل صراع وكل دولة»، متعهدًا بصفته رئيس مجلس الأمن بالعمل عن كثب مع جميع أعضائه، كما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

إحاطة بمجلس الأمن حول ليبيا يوم 24 أغسطس
وأكد الدبلوماسي الصيني أن بكين ستعمل خلال رئاستها مجلس الأمن على تعزيز الحوار والمشاورات والتعاون بين جميع الأطراف المعنية للحد من التوترات وتسوية المشاكل المستعصية.

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- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر

وخلال ترأس الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في شهر أغسطس، ستكون هناك جلسة إحاطة مفتوحة حول الوضع في ليبيا بمجلس الأمن يوم 24 من هذا الشهر تعقبها جلسة مشاورات مغلقة بين الدول الأعضاء.

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر
ومدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتفويض قصير الأجل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر المقبل، للمرة الخامسة بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا حول إدارة البعثة.

وتعد الصين من الدول المتحفظة منذ البداية على تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، المستقيلة من منصبها، مستشارة للشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وطالبت بإصدار تكليف واضح لمهمتها وهو موقف تشاركه مع حليفتها روسيا.

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