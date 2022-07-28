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«بلدي مصراتة» يلغي استضافة أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 09:48 مساء
«بلدي مصراتة» يلغي استضافة أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
السفينة «لوغوس هوب» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، إلغاء الترتيبات الجارية لاستضافة المعرض العائم على متن السفينة «لوغوس هوب»، بسبب تلقيه «عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها»، باعتبار أن «المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية».

وقال المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن قراره جاء بعدما «كلف مجموعة من المستشارين والمتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات»، حيث قرر «ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، حرصا على عدم إثارة أي لغط ودرءا لأي شبهات».

«بلدي مصراتة»: مستمرون في السعي لإقامة نشاطات أخرى
وأبلغ المجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة بإلغاء الترتيبات لاستضافة هذا المعرض، مشيرا إلى سعيه المستمر «لإقامة نشاطات أخرى تخدم الثقافة في المدينة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني».

وكان مقررا أن ترسو السفينة «لوغوس هوب» في ميناء مصراتة في الثاني من أغسطس المقبل لمدة أسبوع. وهي تابعة لمنظمة «كتب جيدة للجميع» الألمانية، ومحملة بأكبر مكتبة عائمة في العالم.

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