ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت دورية مشتركة من جهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية أدوية، أسمدة ومبيدات حشرية وبذور نباتية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لأعضاء فرع جهاز الحرس البلدي سرت وأعضاء جهاز الشرطة الزراعية وبرفقة مهندس زراعي، على محال المواد الزراعية والصيدليات البيطرية في المدينة.

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وقالت اللجنة المكلفة للحملة لـ«بوابة الوسط»، إن المضبوطات كانت تباع بتلك المواقع والصيدليات وتشكل خطرًا على حياة المواطن، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.

وأوضحت اللجنة أن الحملة أغلقت صيدلية بيطرية؛ لمخالفتها الإجراءات والشروط الصحية.