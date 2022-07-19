بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

شددت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على حرمة الدم الليبي، وأكدت على النأى بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن.

جاء ذلك في اجتماعها لليوم الثاني في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، حسب البيان على صفحة أخبار اللجنة في موقع «فيسبوك»، الثلاثاء.

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وتمحور اللقاء حول الاستمرار في المسار العسكري فيما يتعلق بمهام اللجنة، التي تناولت أيضا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.

إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية

وأكد البيان «استمرار إيقاف إطلاق النار، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية».

وأمس الإثنين، ناقشت اللجنة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، «وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها»، كما تطرقت إلى ملف تأمين الحدود، في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.