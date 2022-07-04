الدبيبة: الشعب الليبي يريد تغيير الوجوه.. ولا خلاف على مطلب الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، قائلا إن الشرع والقانون يكفل للشعب الليبي الحرية والاحتجاج، وأضاف: «الشعب الليبي يريد تغيير الوجوه، ولا يمكننا الخلاف على مطلب الانتخابات».

وتابع الدبيبة: «أحقية الشعب الليبي في الحرية والخروج والتعبير والاحتجاج يكفله الشرع والقانون وحرية التعبير، ولا يمكن تحت أي مظلة الجدال فيها.. الشعب من حقه أن يتكلم ويطالب، ونحن شجعنا الشعب الليبي في الخروج.. الشعب هو من يقرر لنفسه والناس هم أسياد البلد ونحن ندير المؤسسات في خدمتهم ولا يمكن أن نكون ضد الناس والشعب»، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع للعام 2022، الذي تبثه صفحة «حكومتنا»، على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكمل: «رفعنا شعار إيقاف الحرب.. ولله الحمد حاولنا بقدر الإمكان إيقاف التخاصم والحروب.. ودعمنا الشعب الليبي للوصول الانتخابات.. الشعب الليبي لابد أن يضع ورقته في صناديق الانتخابات ويختار من يريد، ونريد أن تكون هذه المرحلة آخر مرحلة انتقالية.. نحن من نريد التسليم إلى سلطة منتخبة يختارها الشعب الليبي، ولكن لا يختارها آخرون لفرضها على الشعب الليبي».