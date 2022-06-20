المنفي يشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي بحضور زلينسكي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد، عبر تقنية «الفيديو»، الذي عقد اليوم الإثنين وخصص للاستماع إلى إحاطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الأزمة الأوكرانية الروسية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لمخرجات اجتماع مكتب هيئة رئاسة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد في العاشر من شهر مايو الماضي، الذي فوض الرئيس السنغالي، ماكي سال، بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، بإجراء زيارة إلى الاتحاد الروسي رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في الثالث من شهر يونيو الجاري.

الرؤية الأفريقية للأزمة الأوكرانية- الروسية

والتقى سال وفكي، خلال زيارتهما إلى موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قدما له وجهة نظر الاتحاد الأفريقي الرسمية، حول تأثير النزاع بين روسيا وأوكرانيا على قارة أفريقيا، وناقشا معه سبل فتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأسمدة التي تستوردها دول القارة من موسكو، وذلك وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.

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وأوضح سال أن زيارته إلى موسكو التي جرت في الثاني من يونيو الجاري تندرج في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد للمساهمة في تهدئة الحرب في أوكرانيا ووصول مخزونات الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا، إذ تؤثر عرقلة مرورها على الدول الأفريقية خصوصًا، حسب وكالة «فرانس برس».