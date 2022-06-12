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خلال لقائه سفير بلجيكا.. المشري يتمسك بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 07:13 مساء
خلال لقائه سفير بلجيكا.. المشري يتمسك بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية
لقاء المشري وسفير بلجيكا لدى ليبيا ريستوف دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
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جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تمسكه بضرورة «إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، ولبناء مسار ديمقراطي وحق دستوري تحفظ فيه حقوق المواطنين وحريتهم».

جاء ذلك خلال لقائه بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الأحد، سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبيير، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في ليبيا.

الانتخابات والعلاقات الليبية - البلجيكية
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء المشري والسفير كريستوف دو باسومبيير، تبادل خلاله الجانبان الحديث عن العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلجيكا وسبل تطويرها، كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير كريستوف دو باسومبيير أبلغ المشري خلال اللقاء بقرب نهاية فترة عمله في ليبيا كسفير لدولة بلجيكا. مشيرًا إلى أن المشري توجه من جهته بالشكر إلى السفير البلجيكي على الفترة التي قضاها سفيرًا لبلاده في ليبيا وحسن تمثيله لها.

دبلوماسية أوروبية نشطة في طرابلس
ومنذ الأربعاء الماضي، يكثف الدبلوماسيون الأوروبيون نشاطهم في العاصمة طرابلس، بالتزامن مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

والتقى المشري خلال الأيام الماضية كلًا من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وإيطاليا اللذين يجريان مشاورات في طرابلس مع كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عقب مشاركتهما في اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا عُقِد في تونس الثلاثاء الماضي.

لقاء المشري وسفير بلجيكا لدى ليبيا ريستوف دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء المشري وسفير بلجيكا لدى ليبيا ريستوف دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
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