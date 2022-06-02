سفير ألمانيا للمنقوش: الانتخابات الحل الأمثل للخروج من الأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية هو الحوار والاتفاق السياسي وصولًا للانتخابات، وذلك بهدف «تعزيز الاستقرار».

والتقى أونماخت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في ديوان الوزارة بطرابلس. وتطرق اللقاء إلى تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية المشتركة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

كما جرت مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وفق الوزارة التي قالت إنها تعمل «من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع الدور الألماني في دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

- اللافي لسفير ألمانيا: ندعم الحوار بين «النواب» و«الدولة» للوصول إلى قاعدة دستورية

- السفير الألماني: لقاءات بناءة في زيارة اقتصادية إلى مصراتة

- الجرندي للمنقوش: لا بديل عن الحوار لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها

لقاء مع عبدالله اللافي وزيارة إلى مصراتة

قبل ذلك، التقى السفير مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إذ أثنى الأخير على ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري برلين واحد واثنين.

كذلك، قام السفير أونماخت بزيارة إلى بلدية مصراتة التقى خلالها عميد البلدية محمود السقوطري، وزار عددًا من المواقع الاقتصادية في المدينة اليوم، ومنها: المنطقة الحرة وشركة الحديد والصلب ومصنع النسيم.