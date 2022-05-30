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سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:39 صباحا
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
سرقة أسلاك كهربائية، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطلو 3400 متر في ثلاث مناطق مختلفة.

وسطا مجهولون على أسلاك ضغط عالي بطول 2200 متر على خط المختار، بدائرة توزيع غرب البيضاء بإدارة توزيع الجبل الأخضر، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما سرقت أسلاك ضغط عالي بطول 600 متر على خط خلة فارس في دائرة توزيع تاجوراء، بالإضافة إلى أسلاك ضغط عالي بطول 600 متر على خط غبين من محطة 66 الصوف بدائرة توزيع بني وليد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من الأحياء السكنية.

وأشارت شركة الكهرباء «زيادة بشكل ملحوظ» في أعمال السرقة والاعتداء على الشبكة الكهربائية ومكوناتها في أكثر من منطقة، وفق البيان.

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