البريد الليبي: إطلاق أول طابع بريدي خاص بالمرأة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة القابضة للاتصالات إطلاق أول طابع بريدي خاص بالمرأة الليبية، معتبرة أن ذلك جرى بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات «في إطار جهودها لدعم المرأة».

وقالت الشركة إن الطابع البريدي أطلق في احتفالية ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية، الخميس الماضي، «وذلك إيمانًا بدور المرأة؛ تعزيزًا لجهودها، وإجلالًا لمساهماتها».

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من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح، على ضرورة تمكين المرأة وتسليط الضوء على ما تبذله من مجهودات، مشيرًا إلى «الدور اللوجستي لشركة بريد ليبيا ودعمها المفوضية من خلال نقلها المواد والوسائل الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى مختلف ربوع ليبيا».

جاء اعتماد الطابع البريدي، بحضور السايح، وأعضاء مجلس المفوضية، ورئيس مجلس الإدارة بشركة «بريد ليبيا» طارق الشطشاط، وسفيري هولندا وفرنسا، وعدد من رؤساء ومديري المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من إطلاق أول طابع بريد خاص بالمرأة الليبية، 26 مايو 2022 (الشركة القابضة للاتصالات)

جانب من إطلاق أول طابع بريد خاص بالمرأة الليبية، 26 مايو 2022 (الشركة القابضة للاتصالات)

جانب من إطلاق أول طابع بريد خاص بالمرأة الليبية، 26 مايو 2022 (الشركة القابضة للاتصالات)

جانب من إطلاق أول طابع بريد خاص بالمرأة الليبية، 26 مايو 2022 (الشركة القابضة للاتصالات)