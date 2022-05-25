«الجمارك»: ضبط شحنة حشيش على الحدود التونسية بنحو مليوني دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش على الحدود البرية التونسية، تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار.

وقالت المصلحة في بيان الثلاثاء، إن قسم مراقبة الحدود البرية نالوت، تلقى معلومات مصدرية موثوقة، عن عملية جلب كمية من مخدر الحشيش من قبل شخص جزائري الجنسية، فجرى تشكيل فريق عمل بقيادة رئيس القسم، وترتيب عملية بيع وشراء مع المعني، والانتقال إلى مكان التسليم بعمق الصحراء علي الشريط المحادي للحدود التونسية.

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وبحسب البيان، جرى ضبط الكمية بالكامل، وتقدر بنحو قنطار من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مخدرات نوع (حشيش)، وتم التحفظ عليها، فيما تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار ليبي، واتخدت الإجراءات القانونية وأحيلت للنيابة.

ضبط كمية من مخدر الحشيش على الحدود البرية التونسية. (مصلحة الجمارك)

ضبط كمية من مخدر الحشيش على الحدود البرية التونسية. (مصلحة الجمارك)