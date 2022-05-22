القبض على 3 مصريين وليبي متهمين بقتل مواطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة مصريين وليبي متورطين في قتل مواطن يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الماضي.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن المتورطين الأربعة في القضية هم: «أ.ي.ب» مصري الجنسية، و«م.ا.ف» مصري الجنسية، «م.أ.ب» مصري الجنسية، و«س.إ.ع.ا» ليبي الجنسية.

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وأضاف المنشور أن «الجريمة كاملة الأركان؛ حيث خطط ونفذ مرتكبوها غير مبالين لأجهزة إنفاذ القانون»، لافتًا إلى أن الجاني الأساسي بالجريمة وصل إلى منفذ امساعد في غضون مدة قصيرة «بمساعدة بعض المتخاذلين».

وأوضح الجهاز أن «التنسيق والمتابعة من قبل الجهاز وبعض الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية (عضو من الجوازات، وإدارة مكافحة الإرهاب بالمنطقة) تكلل بضبطه بالمنفذ وإحالته إلى الجهاز الذي بدوره أحال كل المتورطين إلى جهات الاختصاص».

ونشر الجهاز مقطعًا مصورًا للمضبوطين وهم يدلون باعترافات حول جريمة القتل وكيف جرى التخطيط لها، ومحاولتهم الهروب، قبل أن يجرى ضبطهم.

أحد المتهمين بجريمة القتل (جهاز الأمن الداخلي)

أحد المتهمين بجريمة القتل (جهاز الأمن الداخلي)