«الداخلية»: ضبط متهم في جريمة قتل بزاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهم في جريمة قتل في زاوية الدهماني، وقعت يوم الخميس الماضي، وذلك بعد بلاغ ورد من مركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أعضاء قسم التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، تمكنوا من ضبط «خ.س.ك»، المتهم بقتل المجني عليه مصطفى آدم محمد التارقي.

وأوضحت الوزارة أن المتهم من مواليد 1984، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس، لاستكمال بقية الإجراءات.

- «الداخلية»: إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، إنقاذ 23 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر، ونقلهم إلى طرابلس.

وقالت الوزارة، إن الزورق «p301» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، بإمرة المقدم عبدالغني المحجوبي والرائد علي الطويبي والطاقم المرافق لهما، تمكن ليلة البارحة من إنقاذ 23 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر.