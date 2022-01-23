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«الداخلية»: إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 12:42 مساء
«الداخلية»: إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنقاذ 23 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر، ونقلهم إلى طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الزورق «p301» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، بإمرة المقدم عبدالغني المحجوبي والرائد علي الطويبي والطاقم المرافق لهما، تمكن ليلة البارحة من إنقاذ 23 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر.

وأوضح البيان أن عملية الإنقاذ حدثت بعد ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات البحرية شمال مدينة الخمس، بنحو 70 ميلًا بحريًّا.

- «الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر

وبحسب الوزارة، نُقل المهاجرون لنقطة الإنزال في ميناء طرابلس، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأمس السبت، تمكن الزورق «p301» من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر، ونقلهم إلى طرابلس، على ما أفادت وزارة الداخلية.

إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي, 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
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