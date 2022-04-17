«أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء المنطقة اعتبارا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة سلطان النفطية» إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل اعتبارًا من السبت الموافق 16 أبريل 2022، وحتى خروج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة.

وطالب البيان، الذي تلاه أحد الأعيان، بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساوٍ بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

إضافة إلى إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارتها بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.

مطالبات بإيقاف التدخلات الخارجية

وشملت المطالبات كذلك دعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف «التدخلات الخارجية السلبية والسافرة» في الشأن الداخلي الليبي، ومطالبة المجتمع الدولي والسفراء بـ«احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملًا مساعدًا في الاستقرار».

وقبل أسبوع، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وطلبوا في بيان، من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.