بوالخطابية يطالب الجيش بالسيطرة على مركز طبرق الطبي لتأمين الأطقم الطبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، آمر المنطقة العسكرية اللواء هاشم بورقعة، بفرض السيطرة على مركز طبرق الطبي لتأمينه وتوفير المناخ المناسب للأطباء والأطقم الطبية المساعدة وتمكينهم من تأدية عملهم على الوجه المطلوب، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وتوجه بوالخطابية رفقة وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، اليوم الثلاثاء، إلى مركز طبرق الطبي استجابة لإدارة المركز الذي شهد وقفة احتجاجية للتنديد بتردي الوضع الأمني واستمرار الاعتداءات على الأطقم الطبية والمساعدة من قبل عدد من الشباب الخارج عن القانون، مطالبين رئيس المجلس التسييري للبلدية بالتدخل لإيقافها.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن بوالخطابية أجرى اتصالًا هاتفيًا بآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، الذي أصدر تعليماته إلى الكتيبة «104» والشرطة العسكرية بالتدخل لتأمين مركز طبرق الطبي.

وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن قوات الجيش تمكنت من فرض السيطرة على مركز طبرق الطبي ومحيطه وتمكنت من القبض على عدد من الشباب الذين اعتدوا على الأطقم الطبية العامة بالمركز وأحالتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن بوالخطابية أصدر تعليماته بمنع تواجد المرافقين مع المرضى داخل مركز طبرق الطبي تجنبًا للمشاكل، مشيدًا بالاستجابة السريعة من آمر منطقة طبرق العسكرية وآمر الكتيبة 104 والشرطة العسكرية والسيطرة على الموقف وتأمين المركز، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي طوق النجاة لحماية الوطن والمواطن.

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الثلاثاء 8 مارس 2022. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الثلاثاء 8 مارس 2022. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمركز طبرق الطبي، الثلاثاء 8 مارس 2022. (الإنترنت)